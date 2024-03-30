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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وداد وللا مين؟ ريم البارودي تكشف حقيقة ترشيحها لمسلسل جعفر العمدة

ريم البارودى
ريم البارودى

أكدت الفنانة ريم البارودي، أنها لم يجرَ ترشيحها للمشاركة في مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان، حيث كانت ستجسد شخصية "دلال" التي جسدتها الفنانة إيمان العاصي، قائلة: "محصلش".

وأشارت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، إلى أنها اعتذرت عن عدم الظهور مع رامز جلال في برنامجه "رامز جاب من الآخر"، موضحةً: "مكنتش أعرف إن إحنا ضيفتين، ثانيا، رامز لذيذ ودمه خفيف بس تقيل في تقديمته وتقيل في الهزار مع الضيف".

سمية الخشاب

وتابعت الفنانة: "كنت جايبني وسمية الخشاب ليه؟! تضحك علينا الوطن العربي؟! عيب.. الإهانة المتعمدة عيب، مينفعش تقول عليّ حريم فولان وإكسات فولان، عيب، هو ده الهزار؟! وسمية كانت مرحبة إننا نطلع مع بعض وقالت تعالي هنطلع نعمل حلقة حلوة".

https://www.youtube.com/live/wphPYAA7nYk?si=uYfKchtDh_4Nm0pG&t=562

 

الاعلاميه بسمة وهبة الإهانة الإعلامية بسمة الفنان محمد رمضان الفنانة ايمان العاصي الفنانة ريم البارودي

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