إسرائيل تنزف..زعيم المعارضة يكشف مدى قلقه بشأن الوضع في دولة الاحتلال

كشف زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد عن مدى قلقه بشأن الوضع في إسرائيل في الوقت الحالي، قائلا "لم أكن أبدا أكثر قلقا في حياتي".

وقال لابيد، في مقابلة مع القناة 12، إن عائلات الرهائن، ورد الحكومة "هو مهاجمتهم".

وأشار إلى أن مظاهرات اليوم، تؤكد أنه "في حين أن الذهاب إلى الانتخابات في منتصف الحرب "ليس الأفضل"، لكنه ضروري "لأن هذه الحكومة لن تحدد الميزانية، ولن تصلح مسودة [الحريدي]، وعلى وجه الخصوص، لن تعيد الرهائن إلى المنزل، وأنت تعرف ماذا؟ كما أنها لن تفوز بالحرب لأننا لن يكون العالم معنا ولن يكون لدينا شعب إسرائيل [متحدون تماما]."

وتابع: "إن هذه لحظة وجودية بالنسبة لإسرائيل"، مضيفا أن "فشل الأشخاص الذين كان من المفترض أن يحافظوا على سلامة أطفالنا في القيام بذلك ... روح الدولة تنزف".

واختتم بالقول: "يجب استعادة الإيمان بالقيادة، وكذلك الشعور بأن القيادة ملتزمة بحماية الشعب".