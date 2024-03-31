نتنياهو: لن يتحقق النصر على حماس دون عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، دون تحقيق أهداف الحرب؛ ستؤثر على مفاوضات إعادة المحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشار "نتنياهو" إلى أن الضغط العسكري، والمرونة في المحادثات، سيؤديان إلى إطلاق سراح المحتجزين، مردفا: "لن يتحقق النصر على حماس دون عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

رفح الفلسطينية

وتابع نتنياهو: "صدقنا على خطة لدخول رفح الفلسطينية للقضاء على حماس، كما أننا مستمرون في عملياتنا في غزة ولبنان".

وواصل: "أجدد التزامي بإعادة كل المحتجزين، سأعود إلى ممارسة مهامي سريعا بعد الجراحة، سنتغلب على كل الضغوط وسندخل إلى رفح الفلسطينية رغم معارضة الرئيس الأمريكي بايدن، العملية في رفح الفلسطينية لن يوقفها أي شيء".