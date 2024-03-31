الكبير أوى 8 الحلقة الـ21.. غوريلا مربوحة تشيع الفوضى فى منزل العمدة

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل الكبير أوي الكثير من الأحداث الكوميدية التى تجمع الكبير بباقى أفراد عائلته وتحديدا مربوحة التى فاجأته بشرائها غوريلا.



وبدأت الحلقة بمواقف كوميدية بين مربوحة والعترة بسبب اكتشاف العترة لـ الغوريلا والجلوس معها داخل الغرفة.

وطلبت مربوحة من العترة عدم اخبار الكبير أوى عمدة المزريطة بوجودها داخل المنزل ووافق العترة بشرط اقناعها للكبير بسفره مع أصدقائه خارج المزريطة.

وحاولت مربوحة اخفاء معالم الغوريلا وقامت بتلبيسها عباءة لاخفاءها عن الكبير ونجحت فى اقناعه أنها إحدى قريباتها وجاءت للجلوس معها فى المنزل.

وانتهت الحلقة باقناع الكبير هجرس بالجواز وتبرع الكبير بأن يقوم بدفع المهر من جيبه الخاص فى مقابل هجرس يتزوج.



أحداث الكبير أوي

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.