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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهدفت قائدا كبيرا.. جيش الاحتلال يعلق على الغارة الإسرائيلية بجنوب لبنان |فيديو

غارة اسرائيلية جنوب
غارة اسرائيلية جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه قضى على أحد كبار القادة في قوة رضوان التابعة لحزب الله في غارة جرى تنفيذها بطائرة بدون طيار، قبل قليل، في كونين بجنوب لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان إسماعيل علي الزين المستهدف كان قائدا كبيرا في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في قوة رضوان.

ووصف الجيش الإسرائيلي الزين بأنه "مصدر مهم للمعرفة فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للدبابات وكان مسؤولا عن العشرات من الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات ضد المدنيين والمجتمعات المحلية وقوات الأمن الإسرائيلية".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات للغارة على سيارة الزين.

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