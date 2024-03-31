رقم قياسي جديد لصلاح عقب الفوز على برايتون بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزاً صبعاً على حساب برايتون، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق محمد صلاح رقما قياسيا في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي بعدما وصل للمساهمة التهديفية بـ 25 هدفا أو أكثر للموسم السابع على التوالي.

بات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم لمدة 3 مواسم متتالية.

جاء هدف برايتون في الدقيقة 2 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء للاعب داني ويلبيك.

وتعادل دياز لفريق ليفربول في الدقيقة 27، بعد تمريرة من محمد صلاح.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 66، من تسديدة رائعة على يسار حارس برايتون.

بهذه النتيجة يتصدر فريق ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد، 67 نقطة، من 29 مباراة، بينما برايتون في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.