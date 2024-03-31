محافظ الشرقية: استثمارات تتجاوز 895 مليون جنيه في خطة العام المالي الحالي

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2023-2024، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة والتي تتجاوز 895 مليون جنيه؛ للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لتعود بالنفع على المواطنين.

وشدد غراب- في بيان اليوم الأحد- على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة.

من جهتها، قالت مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام حورية عبدالله، إن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بلغت 722 مليونا و415 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويلا ذاتيا، و22 مليونا و740 ألف جنيه قيمة تعويضات، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة 895 مليونا و227 ألف جنيه.

وأوضحت أن نسبة التنفيذ الكلية بلغت حتى الآن 68%، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 61% والكهرباء 95 %، وتحسين البيئة 70%، وتدعيم الوحدات المحلية 64%، والأمن والإطفاء والمرور 98%.