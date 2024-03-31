يعمل نجارا .. اعترافات صاحب أكبر ورشة لصناعة الأسلحة والذخائر فى الجيزة |خاص

حصل موقع صدي البلد على نص اعترافات المتهم فى أكبر قضية للاتجار وصناعة الأسلحة داخل أكبر ورشة فى الجيزة ويعمل نجار وجاءت الأقوال كالأتي :
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بإحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا؟
ج: محصلش
م : ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم باحراز أسلحة نارية بقصد الاتجار بدون ترخيص؟
ج: محصلش
س : ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم باحراز ذخائر مما تستخدم على الاسلحة النارية محل الاتهام السابق بقصد الاتجار بدون ترخيص؟
ج محصلش
م: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بتصنيع أسلحة نارية بدون ترخيص ؟
ج: محصلش.
من: ما قولك فيما هو منسوب اليك باصلاح أسلحة نارية بدون ترخیص؟
ج محصلش.
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بحيازة واحراز إجزاء رئيسيه بقصد الاتجار بدون ترخيص؟
ج محصلش
م: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بتصنيع اجزاء رئيسية فى أسلحة نارية بدون ترخيص ؟
ج محصلش
م: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بإصلاح اجزاء رئيسيه لاسلحه ناريه بدون ترخيص؟
ج: محصلش.
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بتصنيع دخائر مما تستخدم على الاسلحه بدون ترخيص؟
ج/ محصلش
وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع كل المتهمين فى القضية وكانت الأجهزة الأمنية نجحت فى القبض على عدد من المتهمين يديروا أكبر ورشة لصناعة الأسلحة فى الجيزة.