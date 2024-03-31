رئيس هيئة النظافة بالقاهرة يشهد ختام الدورة الرمضانية ويسلم الجوائز للفائزين

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية التي نظمتها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بمعرفه إدارة العلاقات العامة والإعلام بعدد 8 فرق من العاملين بالهيئة، في أجواء احتفالية كبيره في حضور اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتم اقامه الدورة الرمضانيه للعام الثالث على التوالي في إطار حرص الهيئة علي رفع الروح المعنوية والتواصل بين جميع العاملين بمختلف المركزيات و الإدارات العمومية والفرعية بالهيئه، بحضور اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وشهد حفل الختام مجموعة من العروض الفنية من الفنون الشعبيه والمزمار البلدي والتنوره في أضافه أجواء احتفالية علي الختام.

وقدم جميع العاملين المشاركين في الدوره الرمضانيه الشكر والتقدير لللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة علي حرصه لرعايه كافه الانشطه الترفيهيه و الرياضيه للعاملين بالهيئة والتواصل الدائم معهم.

وأقيمت المباره النهائيه بين فريق فيوتشر وفريق الوحوش بتحكيم من الحكم الدولي محمد الصباحي في مشاركه منه وتقدير لدور الهيئه المؤثر بالقاهره ،وفي نهايه المباراه النهائيه تم توزيع الميداليات والكؤوس علي اللاعبين المميزين .

وتم توزيع الميداليات البرونزية علي فريق انفيرو ماستر والفضيه علي فريق الوحوش و الذهبيه وكأس الدوره باسم المرحوم المهندس سيد عبد المقصود علي فريق فيوتشر، كما تم تكريم احسن لاعب واحسن حارس مرمى وكأس هداف البطوله.



وفي نهايه الإحتفالية أكد اللواء ايهاب الشرشابي علي سعادته البالغة بالتواصل والترابط الذي تم من خلال الدوره بين أبناء الهيئه بمختلف المركزيات والإدارات العمومية والفرعية وهو الرمز الحقيقي لاقامه تلك الفعاليات والأنشطة علي مستوي الهيئه.

كما اثني علي العلاقات العامة والإعلام علي حسن التنظيم علي مدار أيام إقامة الدوره الرمضانية ، متمنيا التوفيق والسداد للجميع لرفع اسم الهيئة العامة لنظافه وتجميل واناره القاهره عاليا في كافه المجالات.

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