رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

خطف فريق الزمالك فوزا هاما على نظيره فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "فوز ثمين : الزمالك يحقق فوز ثمين وغالي خارج ملعبه ويهزم فيوتشر بنتيجة 1/2 بأستاد السلام بذهاب دور الـ8 للبطولة الكونفدرالية 🏹 🇵🇪"



أحرز هدف فيوتشر علي ياسر في الدقيقة 34 بعد تمريرة بينية استغلها اللاعب وأطلق تسديدة أرضية سكنت شباك محمد عواد حارس الزمالك.

فيما تعادل حمزة المثلوثي للزمالك في الوقت بدل الضائع، بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قابلها المثلوثي برأسية سكنت شباك محمود جنش.

بينما نجح أحمد سيد زيزو في إحراز هدف فوز الزمالك الثاني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة سيف الجزيري.