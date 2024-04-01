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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أزمة تحاليل المنشطات.. رمضان صبحي في ورطة

صدى البلد

تصدر اسم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز محركات البحث جوجل بسبب وقوعه في ازمة تحليل تناول المنشطات الامر الذي قد يتسبب في ايقافه عن اللعب خلال الفترة المقبلة .

ازمة رمضان صبحي مع المنشطات 

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "خاص معمل IMIM Barcelona lab  التابع لمنظمة WADA : "عينة رمضان صبحي غير نمطية وتم التلاعب فيها عن عمد لأن العينة غير مطابقة مع مكونات البول الطبيعي للإنسان البشري..تركيز الكرياتينين أقل من 5..تركيزات الملح غير فسيولوجية..مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الستيرويدات الذاتية"

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

رمضان صبحي

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