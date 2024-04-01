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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: كنت أتمنى أن يفسر بيراميدز قصة رمضان صبحي بوضوح

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه بمجرد تناثر الأحاديث حول موضوع المنشطات، خرجت بعض الأخبار الغريبة بشأن أنتوني موديست و حسين الشحات، بعدما خضعا لاختبار منشطات في لقاء الأهلي و سيمبا التنزاني، لكن كان الأمر يتعلق بـ رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "منذ انتقال رمضان لـ بيراميدز، وهو متراجع في كل شئ إعلاميا وفنيًا حتى أزمة المنشطات التي ارتبطت به خلال الساعات الماضية، وناديه أعلن مقاضاة جمال علام رئيس اتحاد الكرة بسبب تصريحاته بشأن إيجابية عينة اللاعب".

وأضاف: "ظهرت هناك اجتهادات كثيرة في موضوع رمضان صبحي، واتحاد الكرة لم يفسر بشكل دقيق تفاصيل الخطاب القادم من منظمة مكافحة المنشطات، والجانب السلبي هو التشهير باللاعب، لكن الإيجابي بأنه يجب التحرك سريعا للرد على منظمة مكافحة المنشطات".

وأكمل: "هناك شئ غريب بأن هذه الواقعة ليست الأولى في بيراميدز، سبق وتعرض شريف اكرامي لهذا الموقف، ولكن هذه الأمور بالطبع لا نتماها لأي طرف، ورمضان مشروع لاعب كبير وهو كان من المفترض أن يكون في مكانة أفضل، لكنه اتخذ قرارات هي التي وراء تواجده في هذه المكانة حاليًا".

وواصل: "رمضان صبحي لديه مشكلة مع المنشطات وسوف يتم استدعائه لسماع أقواله، ومن الممكن عمل تحليل آخر، بيراميدز خرج بتصريحات يعلن مقاضاة رئيس اتحاد الكرة، ولم يوضح موقف اللاعب حتى الآن وما هي الخطوات التي سوف يتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، سواء بتقديم احتجاج أو مثول اللاعب للتحقيق أو وجود خطأ غير مقصود أو فتح العينة الثانية، كنت اتمنى أن يدلي هاني سعيد بتصريحات عن خطوات ناديه المقبلة لحماية لاعبه".

وأتم: "لا أعرف ماذا يحدث في بيراميدز، وما هو الخطأ في النادي، خصوصًا بعدما تكررت واقعة تناول لاعبيه للمنشطات، ورمضان صبحي لازال يدفع ثمن الخطأ الذي قام به قبل عدة سنوات، بالتأكيد كان هناك أمر خاطئ في النوايا، رمضان من أعلى اللاعبين موهبة في جيله".

محمد شبانة أنتوني موديست حسين الشحات الأهلى سيمبا رمضان صبحي بيراميدز

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