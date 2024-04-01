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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير منشطات: هناك علامة استفهام على تقرير رمضان صبحي بشأن عينة المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف الدكتور أسامة غنيم خبير مكافحة المنشطات الدولي تفاصيل في أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

كان وقد أعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وصول خطاب من لجنة مكافحة المنشطات المصرية تؤكد إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وقال الدكتور أسامة غنيم خبير مكافحة المنشطات الدولي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة المحور: " تم الحصول على العينة في شهر8 والمسؤول بالكامل هو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وتابع: "في حال أخذ العينات من الاتحاد الأفريقي سيكون هو المسؤول الأول عن الحدث، ولكن في حال تم أخذها من المنظمة الوطنية داخل الدولة فستكون هي المسؤولة".

وأكمل: "الجواب يشير إلى أن العينة فاسدة وهذا لا يحدث أبدًا، ولو تمت عملية الفساد ستتم داخل المعمل والمعمل لن يدين نفسه بفساد العينة".

وأضاف: "هناك علامة استفهام على تقرير رمضان صبحي بشأن عينة المنشطات، وكان على جمال علام أن لا يعلن عن اسم أي لاعب طالما لم يتم محاكمة اللاعب أو لم يتم عمل استئناف".

وأتم: "يتم أخذ عينيتن واللاعب من حقه المطالبة بالعينة الأخرى في حال التأكيد، لا أعرف على ماذا سيتم تنفيذ العقوية وفي الأساس العينة فاسدة".

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