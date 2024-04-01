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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الكرة المصرية السابق: غنام محمد يستحق الانضمام للمنتخب.. وزيزو "خارج الخدمة"

غنام محمد
غنام محمد

يرى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن غنام محمد لاعب وسط مودرن فيوتشر، يستحق الانضمام لمنتخب مصر.

 

وقال "رضا عبدالعال" في تصريحات ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "ten": " غنام محمد يستحق الانضمام لـ منتخب مصر، لامتلاكه قدرات فنية وبدنية ممتازة".

 

وأضاف: "غنام صاحب تسديدات قوية بجانب أنه يمتلك قوة بدنية تساعده على الفوز في الكرات المشتركة".

 

وواصل: "زيزو لم يظهر بالمستوى المنتظر منه بعد دخوله كبديل، باستثناء صناعته للهدف الأول وتسجيله هدف من ضربة جزاء".

 

وأكمل: "زيزو فشل في الفوز بالكرات المشتركة، بجانب إهداره لانفراد صريح بعد تمريرة جيدة من محمود عبد الرازق شيكابالا".

 

وفاز الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ستاد السلام، ضمن منافسات الذهاب للدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

رضا عبدالعال مودرن فيوتشر فيوتشر غنام محمد منتخب مصر زيزو

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