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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أهالي الأسرى يهددون نتنياهو بحرق إسرائيل بعد تصديقه على اجتياح رفح.. تفاصيل

صدى البلد

يشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تصاعدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث يتصاعد التوتر بين الجانبين بشكل متزايد. في هذا السياق، أطلق أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، تهديدات مثيرة للجدل بحرق إسرائيل في حال عدم التوصل إلى صفقة تبادل تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم المحتجزين.
 

الإسرائيلي الفلسطينى الأسرى حماس غزة رفح

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