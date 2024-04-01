صحف السعودية| أمطار غير مسبوقة شهدتها المنطقة الجنوبية للمملكة.. حوالات الأجانب إلى الخارج سجلت أدنى مستوياتها في عام كامل

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

كشف مدير المركز الوطني للأرصاد السعودية بالمنطقة الجنوبية، صالح الفهيد، أن المنطقة شهدت أمطارا متفاوتة من متوسطة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بزخات من البرد على اجزاء متفرقة من منطقة عسير ومنطقة الباحة.

وقال إنه سجلت أعلى كمية هطول ليوم الأحد بمحافظة تنومة خلال السنوات الماضية في فصل الربيع 119 مل ومدينة أبها سجلت 68.5 مل كما سجلت محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة كمية 70 مل وفق البيانات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وتابع: "نعمل على متابعة الحالة المطرية على مدار الساعة وعلى التواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة والعاملة ميدانيا لتقديم كافة المعلومات والتحذيرات الأرصادية المتعلقة بالظواهر الجوية على مدار الساعة لتسهيل مهمة القطاعات بالمنطقة ليكونوا على إطلاع بالمستجدات المعنية بأحوال الطقس لتساعدهم في إتخاذ قراراتهم المناسبة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات".

وطالب الفهيد بضرورة الاهتمام بهذه المعلومات والالتزام بها، ومتابعة معلومات الطقس يوميًا، خاصة أن المركز الوطني للأرصاد السعودية يقوم ببث المعلومات على مدار الساعة ولديه عدد كبير من الوسائط والمواقع المتاحة مع ضروره متابعة الانذار المبكر للمركز الوطني للارصاد وتعليمات الدفاع المدني.

وأكد الفهيد أنه من المتوقع استمرارية الحاله المطرية وفقا للتقرير الاستباقي التوقعات من يوم الثلاثاء حتى يوم السبت.

وفي خبر آخر، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية استهدف بها مخيما في باحة مستشفى بوسط غزة، مما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 15 آخرين، من بينهم صحفيون يعملون في مكان قريب.

وتحاول الولايات المتحدة وقطر ومصر التوسط في وقف آخر لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن منذ يناير واستؤنفت محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة ، دون توقعات تذكر بتحقيق أي انفراجة.

وتطالب حماس بأن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء الحرب وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية.

وقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه المطالب وقال إن إسرائيل ستواصل القتال حتى تدمر قدرات حماس العسكرية والحكمية. لكنه يتعرض لضغوط متزايدة للتوصل إلى اتفاق من عائلات الرهائن، الذين انضم بعضهم إلى المظاهرات الحاشدة المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ليحل محله.

وقام مراسل إحدى الوكالات الأجنبية بتصوير الغارة وعواقبها في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حيث لجأ آلاف الأشخاص بعد فرارهم من منازلهم في أماكن أخرى من المنطقة التي مزقتها الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مركز قيادة لحركة الجهاد الإسلامي المسلحة، وزعم أن عمل المستشفى لم يتأثر.

صحيفة عكاظ

كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن حوالات الأجانب إلى الخارج سجلت أدنى مستوياتها في عام كامل، إذ بلغت قيمة حوالات الأجانب في شهر فبراير الماضي نحو 9.33 مليار ريال، متراجعة بنسبة 10.41% في شهر فبراير، بعد أن كانت قيمتها في شهر يناير نحو 10.41 مليار ريال (منخفضة 1.08 مليار ريال).

وتراجع متوسط مستوى الحوالات الشهرية في شهري يناير وفبراير لأدنى مستوى في 5 أعوام على الأقل، إذ بلغ متوسط الحوالات للشهرين نحو 9.87 مليار ريال، وبلغ متوسط قيمة الحوالات الشهرية للأجانب في عام 2019 نحو 10.46 مليار ريال، ثم ارتفعت في عام 2020 ليبلغ المتوسط الشهري 12.47 مليار ريال، وواصلت طلوعها في عام 2021 لتصل إلى 12.82 مليار ريال، ثم بدأت التراجع في عام 2022 ليبلغ متوسط قيمة التحويل الشهري 11.94 مليار ريال، وفي العام الماضي 2023 بلغ المتوسط 10.41 مليار ريال، أما متوسط قيمة الحوالات لشهري يناير وفبراير من العام الحالي 2024 فبلغ حتى الآن 9.87 مليار ريال.

وفي خبر آخر، كشفت إدارة القطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية السعودية، أن بعض حالات التأخير في وصول الصهاريج لمنازل العملاء يحدث بسبب مواعيد الحظر المروري المطبق على الشاحنات في طرق الرياض.

وقالت «المياه الوطنية»، إنه تمت مخاطبة الجهات المعنية حرصاً من الشركة على الاستمرار في تقديم خدماتها بمستوى يرضي العملاء الكرام.

وبشأن شكوى عميل من عدم استفادته من خدمة طلب الصهريج وإغلاق طلبه دون خدمته، أوضحت المياه، أنه تبين بعد فحص الشكوى وتتبع الحالة أن طلب العميل لم يصل بسبب تقصير جهاز الإشراف التابع للمقاول، وتم على الفور تحرير مخالفة بحق المقاول حسب الاشتراطات التعاقدية، لعدم تطبيقه والتزامه بالإجراءات المعمول بها، كما تم التوجه إلى موقع العميل صاحب الشكوى لتنفيذ الطلب.

صحيفة المدينة

تمكَّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء السعودي، من إحباط محاولة تهريب 1,001,131 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبَّأة في إحدى الشاحنات المقبلة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنَّه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات المقبلة عبر المنفذ، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبَّأة داخل إرسالية للشمَّام، وذلك بإخفاء الحبوب في تجويف ثمار الشمَّام، وتغليفها.

وفي خبر آخر، أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية، عدم أحقية أصحاب العمل في إجبار العاملين لديهم على العمل خلال العيد. ونص نظام العمل على أنَّه في حال عدم منح الموظف إجازة عيد الفطر (لمدة 4 أيام)، يتم فرض غرامة قدرها 5000 ريال على كل موظف لم يُمنح هذه الإجازة في المنشاة، وفقًا للمادة 50 من جدول المخالفات. وتنص المادة 112 في نظام العمل على أنَّه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي حددتها اللائحة.

ويطبق القرار الذي يقضي بأنْ تكون إجازة عيدي الفطر والأضحى بحدٍّ أدنى أربعة أيَّام عمل، وبحدٍّ أقصى خمسة أيام على الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل. أمَّا الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل، وفقًا لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، ولم تعتمد لائحتها الإدارية، فتقوم بتطبيق الضوابط نفسها المشار لها سابقًا.

وتضمَّنت الموافقة تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحَّد المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظِّمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية. ولا يمكن للموظف الجديد مطالبة صاحب العمل بالإجازة السنوية، إلَّا إذا قضى مدة لا تقل عن عام في الخدمة، ويحصل العامل الذي قضى مدة لا تقل عن سنة في مكان العمل على إجازة سنوية تقدَّر مدتها بحوالى 21 يومًا.