اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

إذا كنتي تستعدين للعيد ووصفات العيد نقدم لكي اليوم طريقة بسكويت العيد بالبرتقال والنشادر والزبدة .

١- طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

المكوّنات

حليب سائل ساخن – كوب

زيت نباتي – كوب ونصف

سكر – كوب

نشادر – ملعقتان كبيرتان

بايكنغ باودر – ملعقة كبيرة

ملح – رشة

بيض – 2

فانيليا – ملعقة صغيرة

دقيق – كيلوجرام

زنجبيل مطحون – نصف ملعقة كبيرة

هال مطحون – نصف ملعقة كبيرة

مقادير دهن العجينة:

زيت نباتي – بحسب الحاجة

طريقة العمل



1- في وعاء، ضعي الحليب، الزيت، السكر، النشادر، البايكنغ باودر، الملح، البيض والفانيليا.

2- اخفقي المكونات جيداً حتى تمتزج.

3- أضيفي الدقيق تدريجياً مع الاستمرار بالخلط حتى تتجانس المكونات. زيدي الزنجبيل المطحون والهال.

4- اعجني المكونات بواسطة يديك حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

5- ادهني العجينة بالزيت وغطيها ثم أتركيها جانباً مدة 4 ساعات لترتاح.

6- اسكبي عجينة بسكويت النشادر في كيس الحلويات وشكّليها في صينية فرن.

7- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر

طريقة عمل بسكويت البرتقال

المقادير:

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نص ملعقة نشادر

2بيض

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السكر. البودرة

كوب الا ربع من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

1 ملعقة بشر برتقال

2فانليا

ربع كوب لبن

الطريقة:

يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر، ويضاف إليها الملح وتقلب المكونات جيداً.

يخلط السكر مع بشر البرتقال، ويتم تقليبهما وفركهما حتى نتخلص من الزيوت التي توجد بها.

تخفق الزبدة بالمضرب الكهربائي جيدا، ويضاف إليها السكر المخلوط مع بشر البرتقال.

يتم الخفق مع اللبن والنشادر حتى نحصل على قوام كريمي، ويضاف إليه البيض وعصير البرتقال بالتدريج.

يضاف إليها خليط الدقيق مع التقليب بشكل مستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تلف العجينة بورق النايلون وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريباً.

يتم تشكيل البسكويت باستخدام الماكينة المخصصة لها ويرص في الصينية.

توضع بالفرن على درج حرارة 180 حتى ينضج.

يقدم بالهنا والشفاء.

طريقة عمل بسكويت الزبدة

مقادير بسكويت الزبدة بالكيلو

بيضة

ملعقة صغيرة من النشادر

ملعقة كبيرة من النشا

25 مل من الحليب 2 ملعقة كبيرة ونصف

250 جرام من الدقيق حوالي 2 كوب

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

100 جرام من الزبدة الصفراء الطرية حوالي نصف كوب

100 جرام من سكر البودرة المنخول حوالي نصف كوب

رشة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم

نضع الزبدة في العجان، ونقوم بخفقها جيدًا مع السكر البودر حتى تتحول إلى اللون الفاتح

نقوم بإضافة البيضة، والفانيليا ثم نضع الملح، ونستمر في الضرب لمزج المكونات جيدًا

نضع النشادر فوق الخليط، والدقيق بالتدريج مع ضرب الخليط

نضع البيكينج باودر ثم نضيف النشا، والحليب إلى العجان

نقوم بجمع العجين بشكل جيد في العجان، ثم نجهز الفرن على درجة حرارة 180.

نحضر كيس الحلواني، ونضع داخله جزءا من العجين مع اختيار الشكل المناسب للبسكويت

نحضر صينية مناسبة، ونضع ورق الزبدة داخلها ثم نشكل البسكويت بكيس الحلواني، ونترك مسافة بين قطع البسكويت

ندخل صينية بسكويت الزبدة الناعم إلى الفرن، ونتركها حتى يأخذ البسكويت اللون الذهبي.