مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة لعل ابرزها ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:
- فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:
- بولونيا X ساليرنيتانا – الساعة 12:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
- كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة 3 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 2.
- ساسولو X أودينيزي – الساعة 3 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
- ليتشي X روما – الساعة 6 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
- إنتر ميلان X إمبولي – الساعة 8:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة:
- الأهلي X الاتحاد «أحمد حجازي» – الساعة 9 مساءً على قناة 1 SSC.
- الرائد X الخليج «محمد شريف» – الساعة 9 مساءً على قناة 2 SSC.
- الحزم X ضمك «طارق حامد» – الساعة 9 مساءً على قناة 3 SSC.