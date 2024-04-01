مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة لعل ابرزها ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

- فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

- بولونيا X ساليرنيتانا – الساعة 12:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.

- كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة 3 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 2.

- ساسولو X أودينيزي – الساعة 3 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.

- ليتشي X روما – الساعة 6 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

- إنتر ميلان X إمبولي – الساعة 8:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

- الأهلي X الاتحاد «أحمد حجازي» – الساعة 9 مساءً على قناة 1 SSC.

- الرائد X الخليج «محمد شريف» – الساعة 9 مساءً على قناة 2 SSC.

- الحزم X ضمك «طارق حامد» – الساعة 9 مساءً على قناة 3 SSC.