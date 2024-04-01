مفيش إبداع.. ميدو ينتقد أسلوب لعب السيتي وأرسنال

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو أداء لاعيبة الكورة في الفترة الأخيرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وكتب ميدو: "زمن كرة القدم اللي أتربينا عليها وإننا بنتفرج عليها علشان نتمتع لما لاعيبه معينه تجيلهم الكورة نتمتع بالتوقيفية الحلوة بالترقيص الحلوة بشوطة من لوة من بعيد تغييرة ملعب بينية جامده من لاعيب حاسين ان عنده عشر عيون انتهى!!".

وأكمل: "إمبارح اتفرجت على السيتي وأرسنال و فيوتشر والزمالك والفكرة دي خلاص اترسخت في دماغي لاعيبة الكورة بقول خلاص مؤديين مفيش اي مساحه للإبداع والمدربين عاوزين النوع ده من اللاعيبة لتطبيق افكارهم بدل من لاعيبة بتاخد قراراتها جوه الملعب من نفسها!! ".

وأختتم :"أنا شايف ان لازم حاجات كتير تتغير في الكورة علشان تفضل محافظة على شعبيتها وتفضل اللعبة الأكثر شعبية في العالم..".

ويذكر أنه قد انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو تصريحات جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حول أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

جمال علام: عينة رمضان صبحي إيجابية واللاعب له حق التظلم خلال 10 أيام.

وأعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وصول خطاب من لجنة مكافحة المنشطات المصرية تؤكد إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.