عروض إماراتية وصينية لـ إعادة تأهيل شركة مصر للألومنيوم

كشفت شركة مصر للألومنيوم عن نتائج المناقصة العامة الخارجية رقم 1\2023\2024 الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة، والمؤجلة إلى 31-3-2024.

وقالت شركة مصر للألومنيوم، في بيان مرسل إلى البورصة اليوم، إن شركة NFC الصينية وشركة Fleet الإماراتية تقدمتا بعروض فنية، وتم الفض الفني للعروض، وجاري الدراسة بمعرفة اللجنة المختصة بالشركة.

وطرحت مصر للألومنيوم، أمس مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم، وتشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.

وكذلك إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.