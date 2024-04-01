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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بيت الزكاة والصدقات ينتهي من المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بالشرقية

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بمحافظة الشرقية؛ وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مارس 2024م.

«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بالشرقية

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 1 من أبريل 2024م، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» انتهى من إجراءات بحث 766 حالة من الأُسَر الأكثر احتياجًا بالقريتين، مشيرًا إلى أن تلك الحالات ستندرج تحت برامج: ستر وغطاء وصحة وغارمين، وذلك في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.

بيت الزكاة والصدقات يصرف 500 جنيه بالإضافة إلى الإعانة الشهرية للمستحقين غدًا

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أشار تقرير المسح الشامل إلى أن هناك 99 حالة دخلت في إطار برنامج سند للإعانة الشهرية؛ نظرًا لانخفاض الدخل، و 378 حالة أخرى ستُدرَج ضمن برنامج ستر وغطاء، وذلك لترميم المنازل بالأجهزة الكهربائية وتأثيثها، بالإضافة إلى 36 حالة أخرى ستُدرَج ضمن برنامج صحة لاحتياجهم إلى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والتدخل الجراحي، فضلًا عن 290 حالة أُدرِجَت ضمن برنامج إطعام.

يحرص «بيت الزكاة والصدقات» على تحقيق مستوى معيشي جيد للأسر الأولى بالرعاية من أهلنا في القرى المصرية الأكثر فقرًا، حيث يوفر «بيت الزكاة والصدقات» الاحتياجات الأساسية لتلك القرى عقب انتهاء المسح الشامل مباشرة.

بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات الدكتور أحمد الطيب مناهضة الفقر برنامج سند للإعانة الشهرية

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