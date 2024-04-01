نادي الزمالك يهنئ الحارس عبد الرحمن نفاد بعيد ميلاده

هنأت الصفحة الرئيسية لنادي الزمالك اللاعب عبد الرحمن نفاد بمناسبة عيد ميلاده عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وكتبت :"كل عام وحارسنا عبد الرحمن نفاد بخير، عيد ميلاد سعيد".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية بعد الفوز على مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر الأحد المُقبل، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة .