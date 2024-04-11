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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تنبؤ جديد من مسلسل عائلة سيمبسون يتحقق بعد 30 عاما

صدى البلد

تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بحدثٍ آخر في الحياة الواقعية، وهذه المرة تحقق بعد مرور 30 عامًا تقريبًا من اذاعة الحلقة التي أشارت إليه ووضحت ما سوف يحدث.


 

أبهرت قدرة مات جرينينغ، كاتب المسلسل، على التنبؤ بالأحداث المستقبلية المعجبين على مر السنين، ويبدو أنه فعل ذلك مرة أخرى.


 

تتضمن قائمة الأحداث التي تم التنبؤ بها سابقًا دخول ليدي جاجا الطائر إلى Super Bowl، ومرض يشبه بشكل غريب Covid-19، والولايات المتحدة تحارب الدبابير القاتلة، والرئاسة الصخرية لدونالد ترامب.


 

هذه المرة، تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بتعاون موسيقي غير متوقع للغاية، فإذا كان بإمكان محبي المسلسل تذكر حلقة "Homerpalooza"، فانهم سيكونوا قادرين على الربط بين الأحداث.


 

ظهرت رسوم كاريكاتورية لفرقة Cypress Hill - التي تتكون من النجوم B-Real و Sen Dog و Eric Bobo - خلال "Homerpalooza" في مشهد فكاهي. صرخ أحد مساعدي الفرقة، الذي كان يقف في منطقة الكواليس بالمهرجان: "مرحباً بالفرق، من يعزف مع أوركسترا لندن السيمفونية؟".


 

أعلنت فرقة Cypress Hill أنها ستؤدي مع أوركسترا لندن السيمفونية هذا الصيف، وسيقام العرض في Royal Albert Hall في 10 يوليو.


 

وأعلنت الفرقة الخبر في بيان: "يسعدنا أن نؤدي مع أوركسترا لندن السيمفونية في مكان مرموق مثل Royal Albert Hall. إنه حلم يتحقق، تعاون لم يكن ليتنبأ به سوى عائلة سيمبسون".


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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