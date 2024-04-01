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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عمره 21 عامًا.. وفاة لاعب الدراجات النارية تروي بينليش بشكل مأساوي

صدى البلد

توفي الدراج الناري تروي بينليش بشكل مأساوي عن عمر يناهز 21 عامًا فقط بعد حادث قاتل في ألمانيا يوم السبت الماضي. 

كان بينليش يتنافس في سباق التحمل Racefoxx 1000km، وهو الأول من كأس Deutscher Langstrecken، يوم السبت (30 مارس) عندما سقط من دراجته، ولم يتمكن متسابقان خلفه من تجنبه وتوفي في مكان الحادث متأثرًا بجراحه.

وقع الحادث في حلبة هوكنهايم الأسطورية للفورمولا 1، والتي كانت موطنًا لسباق الجائزة الكبرى الألماني من 1977 إلى 2006. وأدى ذلك إلى إنهاء السباق على الفور، مع إلغاء بقية عطلة نهاية الأسبوع أيضًا.

بدأ التحقيق، حيث قيل إن خدمة المرور في مانهايم تعيد بناء الحادث بمساعدة خبير. 

وجاء في بيان رسمي من منظمي السباق: "لسوء الحظ وقع حادث خطير أثناء السباق. على الرغم من كل الجهود التي بذلتها خدمات الطوارئ وموظفو سلامة الحلبة، فقد وصلت المساعدة متأخرة جدًا لزميلنا السائق. نحن مصدومون وحزينون للغاية لأن رياضتنا أظهرت جانبها القبيح. احتراماً للعائلات والأصدقاء، لا يمكننا ولا نريد تقديم أي تفاصيل أخرى في هذا الوقت. يرجى تفهم ذلك وإعطاء أفراد الأسرة الوقت والمساحة للحزن. نود أن نعرب عن خالص تعازينا للعائلة والأصدقاء".

تدفق التعازي من مجتمع السباقات

تدفقت التعازي من مجتمع السباقات على بينليش المولود في بوزنيك، بما في ذلك من ناديه المحلي MSC Schleizer. فقد كتبوا على فيسبوك: "تروي، أينما تنظر إلينا الآن - ستكون دائمًا جزءًا من نادينا، ومثلث Schleizer وعائلة السباقات لدينا".

وكتب حساب Formula Nerds على وسائل التواصل الاجتماعي: "كل أفكارنا مع عائلة وأصدقاء تروي بينليش، سائق IDM Supersport، الذي فقد حياته في هوكنهايم أمس. كان عمره 21 عامًا فقط".

وعلق أحد المعجبين قائلاً: "ارقد بسلام تروي بينليش"، بينما أضاف موقع super7moto.com: "نتمنى لعائلة بينليش وجميع أحبائهم الآخرين الكثير من القوة".

وهذا هو ثاني حادث مميت في حلبة هوكنهايم في آخر 18 شهرًا. فقد الألماني الآخر، ليون لانغشتادلر، حياته هناك أيضًا في سبتمبر 2022.

نشأ بينليش في عالم السباقات وانضم إلى فئة IDM Supersport 600 العام الماضي فقط، وشكل فريق Beinlich Racing Team مع شقيقه الأكبر كريستوف، 28 عامًا.

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