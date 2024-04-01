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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شورت أسطورة الملاكمة محمد علي معروض للبيع مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني

صدى البلد

من المقرر بيع شورت الملاكمة الذي ارتداه محمد علي في "نزال مانيلا" الشهير مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني تقريبًا. 

ويعرض الشورت، الذي لا يزال ناصعًا على الرغم من القتال الشاق الذي استمر 14 جولة، في مزاد علني.

ويتسم  شورت Everlast بالحريري، أبيض نقي باستثناء خط حزام أسود وخطوط سباق سوداء على كل ساق، موقع من قبل علي.

وتتوقع دار سوذبيز في نيويورك أن يتم بيع القطعة مقابل ما يصل إلى 6 ملايين دولار (4.8 مليون جنيه إسترليني).

كانت المعركة، التي جرت في الفلبين عام 1975، هي المرة الثالثة التي يواجه فيها الملاكم الأسطوري جو فريزر الملقب بـ "Smokin".

التقى الاثنان سابقًا في "نزال القرن" في نيويورك عام 1971 ومرة ​​أخرى في ماديسون سكوير غاردن عام 1974. 

ويعتقد أن مليار شخص في جميع أنحاء العالم تابعوا "نزال مانيلا"، الذي لا يزال يعتبر أعظم وأكثر مباريات الملاكمة وحشية على الإطلاق.

قاتل الاثنان لمدة 42 دقيقة، على الرغم من أن درجات الحرارة وصلت إلى 49 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت).

بعد انتصاره، قال علي عن القتال: "لقد كان مثل الموت. أقرب شيء إلى الموت أعرفه. ذهبنا إلى مانيلا كأبطال، أنا وجو، وعدنا كرجال مسنين".

قاتل فريزر، الذي كان يبلغ من العمر 31 عامًا آنذاك، مرتين فقط قبل أن يتقاعد. بينما واصل علي الملاكمة لمدة ست سنوات أخرى.

توفي علي عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد معركة استمرت ثلاثة عقود ضد مرض باركنسون، في عام 2016.

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