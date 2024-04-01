مصرع زوجان إسرائيليان في تحطم طائرة خاصة.. تفاصيل

توفي زوجان إسرائيليان حققا نجاحًا كبيرًا واشتهرا كمستثمرين، وذلك مساء يوم السبت بعد تحطم طائرتهما في شمال كاليفورنيا.

كان ليرون ونعومي بتروشكا يحاولان الهبوط في مطار تروكي تاهو، الساعة 6:38 مساءً، عندما تحطمت طائرتهما. وللأسف، توفي الزوجان متأثرين بالحادث.

غادرت الطائرة مطار سنتينال في دنفر بولاية كولورادو، يوم السبت حوالي الساعة 4:20 مساءً، قبل أن تتجه غربًا. لا يزال سبب الحادث مجهولاً.

وفي منشور على موقع فيسبوك، قال مسؤولو مطار تروكي تاهو إن الطائرة كانت "طائرة ذات محرك واحد من طراز TBM تحمل الرقم N960LP".

وأشاروا إلى أنه على الرغم من معرفة وجود ضحيتين، إلا أنه لم يتضح بعد "عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

وفقًا لقناة KCRA-TV، كانت الظروف متوسطة الثلوج وقت وقوع الحادث، وكان مدى الرؤية نصف ميل.

عاش آل بتروشكا، الذين خلفوا أربعة أطفال، في كاليفورنيا خلال السنوات القليلة الماضية. وقد رسخوا أنفسهم كمستثمرين بارعين في مجال التكنولوجيا ولديهم سلسلة نجاحات خلفهم.

في عام 1999، باع الزوجان شركتهما CommerceBid التي أسساها بأكثر من 200 مليون دولار. بعد الاستحواذ، بقي آل بتروشكا على متن الشركة وساهموا في مساعدة الشركة التي اشترت CommerceBid.

بعد CommerceBid، استثمروا في شركة Check، وهي شركة بيعت لاحقًا إلى الشركة المالية الأمريكية العملاقة Intuit في عام 2014 مقابل حوالي 360 مليون دولار.

وفقًا لموقع Ctech، استثمر آل بتروشكا أيضًا في شركة رأس المال الاستثماري UpWest، وهي منظمة تستثمر في الشركات الناشئة الإسرائيلية الموجودة في كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

تحطمت الطائرة التي تقل آل بتروشكا في تروكي، التي تقع بالقرب من حدود ولاية نيفادا.

بعد الحادث، نشرت إدارة شرطة تروكي على صفحتها على فيسبوك: "يتواجد أفراد شرطة تروكي وفرق الإطفاء حاليًا في موقع تحطم طائرة بالقرب من منطقة Glenshire Drive وOlympic Blvd. وفي الوقت الحالي لا يوجد تهديد لأي مبنى ولا إغلاق للطرق".

وحذروا السكان المجاورين من أنه "سيكون هناك تواجد مكثف للمستجيبين للطوارئ في المنطقة لفترة طويلة من الزمن".

وقال مطار تروكي تاهو إنه بعد تحطم الطائرة، "كان شرطة تروكي وإطفاء تروكي ومأمور مقاطعة نيفادا وطبيب شرعي مقاطعة نيفادا وموظفو مطار تروكي تاهو في مكان الحادث".

وذكروا أيضًا أن مجلس السلامة الوطني للنقل وإدارة الطيران الفيدرالية سيحققان في الحادث.

قبل إطلاق مسيرته المهنية المذهلة كمستثمر في مجال التكنولوجيا، بدأ ليرون بتروشكا مسيرته المهنية كلاعب كرة قدم في فريق هبوعيل رمات جان جفعاتيم الإسرائيلي.

وفي بيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال رئيس النادي: "ينحني النادي حدادًا على وفاة ليرون بتروشكا وزوجته".