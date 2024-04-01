وحدة حياة كريمة في أسوان تتابع 33 مشروعا بقرية أبوسمبل بنصرالنوبة.. صور

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار الجولات الميدانية لتفقد الجهود المبذولة ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وكلف المحافظ بسرعة التنسيق والتعاون لإزالة كافة المعوقات والمشكلات أولاً بأول لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد إلى قيام وحدة حياة كريمة بمواصلة المرور الميدانى لتفقد عدد 33 من المشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة ليستفيد منها عدد 12 ألف و600 مواطن ومواطنة من الأهالى موزعين على 8 قرى فرعية ونجوع وتوابع .

وأشار ياسر عبد الشافى إلى أنه تم الإنتهاء من 19 مشروع بنسبة 100% وهى تضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى والسوق الأسبوعى ، علاوة على مشروعات إنشاء وتطوير عدد 7 مدارس و3 مراكز للشباب ووحدة الإسعاف ووحدة طب الأسرة ، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى وعدد من مكاتب البريد ، فضلاً عن إنشاء عدد 3 من الكبارى المنشأة على الترع .

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة زيادة فرق العمل وسرعة إستبدال المقاوليين المقصريين لضمان رفع نسب الإنجاز ، مع الإلتزام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان