عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي جمعة يوجه رسالة لـ داعش والجماعات المتطرفة

علي جمعة
علي جمعة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن ما فعله تنظيمي داعش والقاعدة ومن هم على شاكلتهم من هذه التنظيمات الارهابية، يعد بدعة لأنهم حرفوا النصوص عن مواضعها وجاءوا بشيئ يقدح فى هوية الاسلام.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الاثنين: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: (أؤمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله)، بينما هؤلاء  قالوا يجب إن نحتل الشام والعراق ومصر ونعمل فتنة، من أجل تصور قائم فى ذهنهم، والحديث اساسا، يقول أؤمرت، وليس امرتوا كمسلمين، وكمان سيدنا النبي قال أن اقاتل، يبقى هنا اقاتل يغنى كده في حرب، وليس اقتل، وكمان سيدنا النبي قال الناس ودول كل المفسرين أجمعوا انهم قريش، وليس كل الارض، والقرآن بيقول: (إن الناس قد جمعوا لكم)، يقصد مين هنا قريش".


وأضاف: "هو الضلال ده مش هيخلص، سيدنا النبي قال اقوام يتكلمون بألسنتنا وليسوا منا، دول كلهم ضلال، طيب ليه سيدنا النبي اؤمر بقتال قريش، لانهم عمالين يقاتلوه وهم مش سايبنه فى حاله، راحوا له كل الغزوات فى المدينة، وكان بيتفقوا عليه، هو طول الوقت كان بيدافع عن نفسه، هل داعش دى بتدافع عن نفسها ولا تقتل الأبرياء، وتقولك لازم نحتل الشام والعراق ومش بيحاربوا الصهاينة".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

مصطفى بكري: السيسي يقبل استقالة المحافظين غدا وإجراء تعديل أو تغيير حكومي

ترشيحاتنا

إعلان نتيجة مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري| صور

أدعية العشر الأواخر .. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتفتح أبواب الخيرات

الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

شعر كنيش ولحية غريبة| صورة لمحمد هنيدي من المستشفى تكشف تفاصيل حالته الصحية

أول بيان من لجنة المنشطات بعد أزمة رمضان صبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

بقرار رئيس الوزراء وتنفيذ وزير الزراعة| أسعار جديدة للفراخ والبيض غدًا .. تفاصيل

رشاقة وجمال .. ياسمين صبري تثير الجدل علي تويتر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

فيديو

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ