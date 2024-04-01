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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوضاع كارثية لا تطاق في مستشفيات غزة بعد تدمير مجمع الشفاء الطبي

دمار غزة
دمار غزة

 

أوردت وكالة صفا الفلسطينية ما قاله الدكتور معتصم صلاح من داخل مجمع الشفاء الطبي عن جرائم الاحتلال.


قال صلاح إن قوات الاحتلال قصفت وحرقت كل مباني المجمع بلا استثناء وأن جميع مرافق مجمع الشفاء الطبي لم تعد صالحة للعمل.

أردف بأن كل مرافق المجمع خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما ذكر  مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي :"فقدنا أكثر من 800 سرير في مستشفى الشفاء و100 جهاز غسل كلى، وفقدنا ثلث الخدمة العلاجية في غزة بفقدان مجمع الشفاء".

وأكد أن ما حدث في مجمع الشفاء كارثة وطنية، حيث  تم العثور على مئات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي.

وذكر أن الاحتلال يسعى بشكل منهجي إلى تدمير القطاع الصحي في غزة.
بينما أكد  المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة أن أكثر من 30 مستشفى في القطاع توقفت عن العمل وأن  المستشفيات المتبقية تعاني من نقص الموارد وتكدس المرضى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستهدف الكوادر الطبية بشكل ممنهج.

مجمع الشفاء الطبي 800 سرير كارثة وطنية

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