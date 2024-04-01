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رئيس التحرير
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حوادث

ختام فعاليات دورة دور النيابة الإدارية في النظام القضائي المصري.. صور

صدى البلد

شّهدَ  المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبحضور المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم فعَّاليات ختام الدورة التدريبية حول " دور النيابة الإدارية في النظام القضائي المصري"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار/ أيمن نبيل، لطلبة كلية القانون بالأكاديمية.

 

وقد استهلت فعَّاليات الختام بكلمة المستشار/ أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار / حافظ عباس – رئيس الهيئة وبالأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدى استجابة الطلاب للمحاضرات التي تم القائها عليهم والتي تنوعت ما بين التعريف بالنيابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد، وكيفية تنمية وبناء قدراتهم وملكاتهم القانونية، وتوعيتهم بخطورة الجرائم الالكترونية ودور النيابة الإدارية في مكافحتها، مع اختتام برنامج الدورة بعمل محاكاة لإجراءات التحقيق أمام النيابة الإدارية.

 

ومن جانبها، تقدمت الأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، بخالص الشكر للمستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، ولمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية؛ لعقد هذه الدورة التدريبية في إطار البروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية والأكاديمية، مؤكدة تطلعها لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين الأكاديمية كمؤسسة علمية وتعليمية مرموقة، والنيابة الإدارية بوصفها إحدى الهيئات القضائية العريقة في منظومة العدالة المصرية.

 

وفى كلمته، رحب المستشار/ حافظ عباس – رئيس الهيئة، بالأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، وأعرب عن أهمية التواصل بين جهات وهيئات القضاء وبين دارسي القانون؛ لربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي لدى مؤسسات منظومة العدالة المصرية، كما حَثَّ الحضور من الطالبات والطلبة على ضرورة التميز في دراستهم للقانون؛ حتى يكملوا مسيرة الأجيال السابقة في كافة المجالات ذات الصلة التي تساهم بدورها في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.


هذا وقد اشتملت الدورة التدريبية التي عقدت بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر  على مدار يومي ٣١ / ٣ /٢٠٢٤ ، ١ /٤ /٢٠٢٤، بمشاركة عدد (٤٥)  طالب وطالبة من دارسي القانون بكلية القانون بالأكاديمية على عددٍ من المحاضرات جاءت كالتالي:
"التعريف بالنيابة الإدارية ومنظومة العدالة المصرية"، والتي تناولها المستشار/ محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد.


"قيادة التغيير وبناء القدرات"، والتي تناولتها المستشارة/ نورهان مراد.
"التوعية بالجرائم الإلكترونية"، والتي تناولها المستشار/ محمود حمدي – وحدة التحول الرقمي.

"محاكاة عن إجراءات التحقيق" والتي تناولتها المستشارة الدكتورة/ شيماء الحديدي.

وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعددٍ من السادة المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، حيث استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.

وفي الختام تفضل المستشار / حافظ عباس – رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للطالبات والطلاب المشاركين.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد المستشار/ محمد سمير.

 

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية دورة تدريبية

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