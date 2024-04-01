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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خضوعه لعملية الفتق.. تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تطورات الحالة الصحية لبنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه سيخرج من المستشفى بعد ظهر غد الثلاثاء.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس حكومة الاحتلال سيخرج من المستشفى بعد ظهر غد ويتعافى بشكل جيد بعد خضوعه لعملية فتق ناجحة في مستشفى هداسا عين كارم الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن نتنياهو يشعر بصحة جيدة وأنه على ما يرام لمواصلة عقد الاجتماعات والمشاورات من المستشفى.

وفي وقت سابق، أفاد مدير قسم الجراحة في المستشفى الذي أجرى العملية لنتنياهو، أن "الجراحة جرت كما كان متوقعا وبنجاح وأن نتنياهو يتعافى".

وبحسب القناة 12 العبرية، أجريت العملية في غرفة عمليات تحت الأرض ومحمية بالمستشفى.

وخلال غيابه، شغل محل نتنياهو نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال عملية فتق

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