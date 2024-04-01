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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعريضه جنود الاحتلال للخطر.. بن جفير يطالب نتنياهو بالتحقيق مع وزير الدفاع

يوآف جالانت
يوآف جالانت

اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، وزير الدفاع يوآف جالانت بتعريض حياة الجنود في غزة للخطر دون داع، مطالبًا باستدعائه للتحقيق من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أشار بن جفير في رسالة إلى نتنياهو إلى اتهامات آباء الجنود بأن أبناءهم أجبروا على تنفيذ عمليات محددة في القطاع من شأنها أن تقلل من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ولكنها تزيد من المخاطر على الجنود.

وأوضح بن جفير أيضًا أن الجنود كلفوا بمهمة “تنظيف مستشفى تابع لحماس” أثناء عملهم في غزة.

وكتب في الرسالة “لم يتم إرسال أفضل أبنائنا للموت في المعركة حتى لا يشعر قادة حماس بالقلق على أصولهم، أو حتى تتمكن إسرائيل من تلقي موقف أقل سلبية قليلاً من وسائل الإعلام الدولية – ولكن لهزيمة حماس وعودة الرهائن”.

وأضاف: "لا يوجد سبب لتعريض جنودنا الأبطال للخطر لأغراض العلاقات العامة"، مطالبًا باستدعاء وزير الدفاع فوراً للتحقيق وأمره بتوجيه الجيش فوراً للسماح لقوات الاحتلال بالعمل بحرية، والقضاء على حماس والمباني التي يختبئون فيها دون المخاطرة غير الضرورية بحياتهم.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي وزير الدفاع يوآف جالانت بنيامين نتنياهو الجنود الجنود في غزة

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