انخفاض سعر الذهب اليوم 1 - 4 - 2024 في رمضان

أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 1 - 4 - 2024 في رمضان

عيار 24 بيع 3,497 جنيها شراء 3,531 جنيها



عيار 22 بيع 3,206 جنيهات شراء 3,237 جنيها



عيار 21 بيع 3,060 جنيها شراء 3,090 جنيها



عيار 18 بيع 2,623 جنيها شراء 2,649 جنيها



عيار 14 بيع 2,040 جنيها شراء 2,060 جنيها



عيار 12 بيع 1,749 جنيها شراء 1,766 جنيها



الاونصة بيع 108,761 جنيها شراء 109,827 جنيها



الجنيه الذهب بيع 24,480 جنيها شراء 24,720 جنيها



الكيلو بيع 3,497,143 شراء جنيها 3,531,429 جنيها



سعر الذهب اليوم 27 - 3 - 2024 في رمضان

عيار 24 بيع 3,509 جنيهات شراء 3,554 جنيها



عيار 22 بيع 3,216 جنيها شراء 3,258 جنيها



عيار 21 بيع 3,070 جنيها شراء 3,110 جنيهات



عيار 18 بيع 2,631 جنيها شراء 2,666 جنيها



عيار 14 بيع 2,047 جنيها شراء 2,073 جنيها



عيار 12 بيع 1,754 جنيها شراء 1,777 جنيها



الاونصة بيع 109,117 جنيها شراء 110,538 جنيها



الجنيه الذهب بيع 24,560 جنيها شراء 24,880 جنيها



الكيلو بيع 3,508,571 شراء جنيها 3,554,286 جنيها

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.