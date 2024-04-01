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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم 1 - 4 - 2024 في رمضان

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 1 - 4 - 2024  في رمضان 

عيار 24 بيع 3,497 جنيها شراء 3,531 جنيها


عيار 22 بيع 3,206 جنيهات شراء 3,237 جنيها


عيار 21 بيع 3,060 جنيها شراء 3,090 جنيها


عيار 18 بيع 2,623 جنيها شراء 2,649 جنيها


عيار 14 بيع 2,040 جنيها شراء 2,060 جنيها


عيار 12 بيع 1,749 جنيها شراء 1,766 جنيها


الاونصة بيع 108,761 جنيها شراء 109,827 جنيها


الجنيه الذهب بيع 24,480 جنيها شراء 24,720 جنيها


الكيلو بيع 3,497,143 شراء جنيها 3,531,429 جنيها
 

سعر الذهب اليوم 27 - 3 - 2024  في رمضان 

عيار 24 بيع 3,509  جنيهات شراء 3,554 جنيها 


عيار 22 بيع 3,216 جنيها  شراء 3,258 جنيها 


عيار 21 بيع 3,070 جنيها  شراء 3,110 جنيهات


عيار 18 بيع 2,631 جنيها  شراء 2,666 جنيها 


عيار 14 بيع 2,047 جنيها  شراء 2,073 جنيها 


عيار 12 بيع 1,754  جنيها شراء 1,777 جنيها 


الاونصة بيع 109,117 جنيها  شراء 110,538 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 24,560 جنيها  شراء 24,880 جنيها 


الكيلو بيع 3,508,571 شراء جنيها  3,554,286 جنيها 

 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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