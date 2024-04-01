انخفاض سعر الذهب اليوم 1 - 4 - 2024 في رمضان

أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.
سعر الذهب اليوم 1 - 4 - 2024 في رمضان
عيار 24 بيع 3,497 جنيها شراء 3,531 جنيها
عيار 22 بيع 3,206 جنيهات شراء 3,237 جنيها
عيار 21 بيع 3,060 جنيها شراء 3,090 جنيها
عيار 18 بيع 2,623 جنيها شراء 2,649 جنيها
عيار 14 بيع 2,040 جنيها شراء 2,060 جنيها
عيار 12 بيع 1,749 جنيها شراء 1,766 جنيها
الاونصة بيع 108,761 جنيها شراء 109,827 جنيها
الجنيه الذهب بيع 24,480 جنيها شراء 24,720 جنيها
الكيلو بيع 3,497,143 شراء جنيها 3,531,429 جنيها
سعر الذهب اليوم 27 - 3 - 2024 في رمضان
عيار 24 بيع 3,509 جنيهات شراء 3,554 جنيها
عيار 22 بيع 3,216 جنيها شراء 3,258 جنيها
عيار 21 بيع 3,070 جنيها شراء 3,110 جنيهات
عيار 18 بيع 2,631 جنيها شراء 2,666 جنيها
عيار 14 بيع 2,047 جنيها شراء 2,073 جنيها
عيار 12 بيع 1,754 جنيها شراء 1,777 جنيها
الاونصة بيع 109,117 جنيها شراء 110,538 جنيها
الجنيه الذهب بيع 24,560 جنيها شراء 24,880 جنيها
الكيلو بيع 3,508,571 شراء جنيها 3,554,286 جنيها
سعر الذهب بالمصنعية
يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.