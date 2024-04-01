موطن مانديلا يعلن التمرد على حزبه.. تفاقم كارثي لأزمة المياه في جوهانسبرج| أزمات المحليات خطر يهدد الحزب الحاكم لجنوب إفريقيا

اضطر مواطنو جنوب أفريقيا إلى الوقوف في طوابير للحصول على المياه في الوقت الذي تواجه فيه جوهانسبرغ، أكبر مدن البلاد، انهيار نظام المياه فيها مما يؤثر على ملايين الأشخاص، وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فإن هناك أزمة كبرى بالمياه دخل أحد أكبر الدول الإفريقية.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، جوهانسبرج، تعد من بين المناطق الأكثر تضرراً من أزمة المياه في المدينة، حيث هناك أحيانًا شاحنات حكومية لتوزيع المياه، لكنها غالبًا ما تنفد قبل أن تصل الصفوف المنتظرة لنهايتها، ورغم أن الماء التي يتم توزيعها على كثير من المناطق تسبب مشاكل في المعدة، ولكن السكان لا تستطيعون غليها لأن تلك المناطق غالبًا ما تكون أيضًا بدون كهرباء.

انهيار الخدمات الأساسية

وتعلن جوهانسبرج عن نفسها على أنها "مدينة أفريقية من الطراز العالمي"، لكن انهيار الخدمات الأساسية أثار غضب الكثير من سكانها البالغ عددهم أكثر من 5.5 مليون نسمة، ويعاني نحو نصف سكانها من انقطاع المياه أو يعانون من نقص المياه منذ أسابيع، ومع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية في شهر مايو المقبل، فمن الممكن أن يتعرض الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا للعقاب على ذلك في صناديق الاقتراع.

وسويتو، التي كانت ذات يوم موطنا لبطل مناهضة الفصل العنصري نيلسون مانديلا، كانت دائما معقلا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، ولكن يقول سكانها إنهم لن يصوتوا لهم في الانتخابات المقبلة، والكثير من السكان السود الآخرين يقولون نفس الشيء، فإذا صوت شخص ما لصالح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الآن، فسوف يفقد عقله لأنه خذلنا.

وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، سيحصل على أقل من 50% من الأصوات في الانتخابات الت ستجرى في 29 مايو - للمرة الأولى منذ نهاية الفصل العنصري في عام 1994، ويقول محللون إن فضائح الفساد والبطالة القياسية والفشل في ضمان الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء هي السبب وراء تراجع شعبية الحزب الذي كان يتمتع بتاريخ طويل.

كارثة متكاملة داخل المدينة العالمية

من جانبها بدأت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، إسكوم، في تنفيذ مخططات لانقطاع التيار الكهربائي في جوهانسبرج وأجزاء أخرى من البلاد، وهو ما تسميه "توزيع الأحمال"، قائلة إنها بحاجة إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء المنهكة - أحيانًا لمدة تصل إلى 10 ساعات يوما، والآن، أضاف سكان المدينة مصطلحًا كئيبًا جديدًا إلى قاموسهم: "سفك المياه"، فهناك علامات أخرى على الاضمحلال: إذ تظل القمامة دون جمع لعدة أيام.

والشوارع مليئة بالحفر، التي لجأ بعض المواطنين المحبطين إلى رشها بالطلاء تحت شعار ساخر: "شكرا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي"، فالبنية التحتية الفاشلة لا تميز بين الناس، وقد أثرت على الناس من جميع الدخول وعبر الخطوط العرقية، من الضواحي الغنية بالأشجار إلى البلدات الصاخبة، وأصبح الأثرياء، غير القادرين على الاعتماد على البلدية، سيبتعدون عن الشبكة؛ حفر الآبار وشراء صهاريج تخزين المياه وتركيب الألواح الشمسية، إنهم يهاجرون، وتتناثر عبارة "للبيع" على أطراف منازلهم، أو "يهاجرون" - وهو مصطلح ساخر يطلق على أولئك الذين يغادرون إلى كيب تاون، التي تحكمها المعارضة السياسية الرئيسية وتعمل بسلاسة أكبر.

ما الخطأ الذي حدث؟

وعلى الرغم من اعتراف مسؤولي المدينة بأن نصف السكان يواجهون انقطاعًا أو نقصًا في المياه في الأسابيع الأخيرة، إلا أن عمدة جوهانسبرج كابيلو جواماندا نفى في الغالب وجود أزمة مياه، ويلقي مكتبه باللوم على موجة الحر في ارتفاع الطلب، فضلا عن الأحداث الخارجة عن سيطرة الحكومة البلدية - مثل ضربة البرق في محطة ضخ المياه في بداية شهر مارس، ويقول المتحدث باسم رئيس البلدية، مليماندليلا نداماسي، لـ NPR "ليس من المعتاد في كثير من الأحيان أن يكون هناك انقطاع يؤثر على 50٪ من منطقة إمدادات المياه الخاصة بك، فيما يتعلق بإمدادات المياه، لذلك في هذه الحالة بالذات، يعد التعطيل الذي شهدناه في الثالث من مارس بمثابة حادث غير متوقع".

لكن الخبراء يقولون إن المشاكل ترجع بشكل أساسي إلى البنية التحتية غير الخاضعة للصيانة مثل الأنابيب المكسورة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في محطات الضخ، وتقول أنجا دو بليسيس، الأستاذة المشاركة وخبيرة المياه في جامعة جنوب أفريقيا في بريتوريا: "إن عدم الكفاءة بشكل عام، والافتقار إلى الشفافية والمساءلة، فضلاً عن قلة الإرادة السياسية أو عدم وجودها على الإطلاق، أدى إلى تفاقم أزمة المياه الآخذة في الاتساع"، وتضيف: "إن استمرار حالة الاختلال وعدم الكفاءة في البلدية المحلية، والافتقار المستمر إلى تقديم الخدمات، وسوء إدارة المياه وعدم معرفتها، فضلاً عن استمرار الافتقار إلى الإرادة السياسية للحكومة ... هي العوامل الرئيسية المثيرة للقلق".

موطن نيلسون مانديلا تعاني

وبالعودة إلى سويتو، تقول زانيلي سيثول، الناشطة البالغة من العمر 52 عاماً، إن عدم الحصول على الماء يمثل مشكلة كبيرة للمرضى أو كبار السن، وتضيف: "يتأثر كبار السن لأن النظافة بالنسبة لبعضهم أمر أساسي، بناءً على أمراضهم"، مضيفة أن والدتها مصابة بالسرطان وتحتاج إلى تجنب تعريض جهازها المناعي للخطر، كما يمثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر مشكلة أيضًا، بل ويمكن أن يكون مسألة حياة أو موت، لذلك يستخدم البعض منهم الأكسجين الذي يحتفظون به في الثلاجات، وعندما لا يكون هناك كهرباء، فهذا يعني أنهم سيعانون.

بالنسبة لمعظم سكان سويتو - حيث تعرض المتاجر المتداعية إعلانات مرسومة باليد للوجبات السريعة؛ أنشأ خياط شركته الخاصة بآلات الخياطة على الرصيف؛ متجر موثي ، أو متجر الطب التقليدي، "يشفي" جميع الأمراض؛ وتعلن إحدى دور الجنازات عن اسم "شواهد قبور أوباما" - فالرحيل ليس خيارًا.

أخيرًا، وجد موسى ماباسو، ضابط الأمن البالغ من العمر 46 عامًا، مكانًا لملء دلاءه - وهو منزل في منطقة سويتو في ميدولاندز لا يزال يتمتع بالمياه البلدية. يسمح المالك اللطيف للناس بملء خزاناتهم مجانًا، وهم يأتون بالعشرات بعربات اليد والدلاء، وأضاف: "نحن بحاجة إلى الماء لكل شيء، وبدون ماء لا توجد حياة، لذا فإن هذا تحدٍ، إنه أمر فظيع، لا يمكننا أن نقول إننا نحتفل بيوم حقوق الإنسان"، مشيراً إلى عطلة وطنية في 21 مارس، عندما لا يكون لدينا ماء، الحق الأساسي هو الحصول على الماء".