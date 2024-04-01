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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي الزمالك

صدى البلد

وجه الناقد الرياضي شادي عيسي رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شادي عيسي :الزمالك فاز (خارج الارض) ع فيوتشر  وده أمر كويس ويقربه بنسبة كبيرة من نصف النهائي.. ومع ذلك الزمالك محتاج يتحسن اكتر ع كافة مراكز الملعب ..فيا تري سينجح جوميز ف ذلك .

وتابع : الزمالك امامه خمس مباريات ويكون بطل الكونفدرالية.. لازم الحافز والتركيز عند اللاعبين يكون كبير جدا ويعرفوا انه مش بس بيعملوا تاريخ للزمالك لكن قبل ده بيعملوا تاريخ لنفسهم ، ياريت لاعيبة الزمالك يحبوا نفسهم ويعملوا حاجة لنفسهم .
 

وخطف فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

أهداف الزمالك وفيوتشر

أحرز هدف فيوتشر علي ياسر في الدقيقة 34 بعد تمريرة بينية استغلها اللاعب وأطلق تسديدة أرضية سكنت شباك محمد عواد حارس الزمالك.

فيما تعادل حمزة المثلوثي للزمالك في الوقت بدل الضائع، بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قابلها المثلوثي برأسية سكنت شباك محمود جنش.

بينما نجح أحمد سيد زيزو في إحراز هدف فوز الزمالك الثاني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة سيف الجزيري.

الزمالك اداء لاعبي الزمالك شادي عيسي

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