خالد نور وولده نور خالد الحلقة 8..كريم عبدالعزيز يبحث عن حقيقة الانفجار

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل خالد نور وولده نور خالد، الكثير من الأحداث الكوميدية التى تجمع كريم محمود عبد العزيز وشيكو.



وبدأت الحلقة بجلسة أشبه بالاجتماع بين صلاح عبدالله حما كريم محمود عبد العزيز وشقيقه الكبير بعد شكوى من زوجته بأنه قام بالزواج عليها.



كما شهدت الحلقة استمرار كريم محمود عبد العزيز فى البحث عن حقيقة ما حدث فى الانفجار بمقابلة الدكتور علمي زميله فى المفاعل والذى سرد له تفاصيل ما تعرض له ووجود نسختين من ابنه الذى حضر الانفجار مما جعل الدكتور علمي يبدأ عمله لبحث هذه العملية النادرة.





مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد .