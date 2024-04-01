محافظ الوادي الجديد يتابع استكمال توزيع 250 طن سكر مدعم

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم،أعمال استكمال تعبئة وتوزيع ٢٥٠ طن من السكر المدعم بوحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بصرف ٢ كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر ٢٧ جنيه للكيلو تُصرف من التاجر التمويني.

ووجّه المحافظ بتوفير سيارات النقل و الحاويات اللازمة لضمان سرعة التوزيع على المراكز، مشيرًا إلى أنه جاري توريد ١٧ طن - اليوم - لمراكز بلاط والداخلة والفرافرة؛ لاستكمال التوزيع بالقرى والمناطق النائية والمدن بالتوازي. كما شدد على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدة التعبئة لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلع والمواد الغذائية المُعبأة.