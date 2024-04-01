حسين لبيب عملي بلوك.. لاعب الزمالك السابق يكشف إصابته بالسرطان

كشف إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، رحلة علاجه مع السرطان، قائلا: واثق جدا إن زي ما ربنا ابتلاني.. هينجيني منه عندي إيمان وثقة كبيرة جدا في ربنا".

إبراهيم شيكا: حسين لبيب عملي بلوك

تابع إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تواصلت مع الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قبل إصابته بالسرطان لبحث إمكانية عودتي للفريق وطلب من التواصل مع أحمد سليمان وعبد الواحد السيد ولكنه تجاهلوا رسائلي لهم.

أضاف لاعب نادي الزمالك السابق، بعد معرفتي بحقيقة إصابتي بالسرطان تواصلت معهم مرة أخرى لمساعدتي في تكاليف العلاج ولكنهم تجاهلوني وبعدها فوجئت بأنه حسين لبيب "عملي بلوك".

