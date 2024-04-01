مؤسسة حياة كريمة تمنح بائع نعناع 500 جنيه

خصص برنامج " حياة كريمة " المذاع على قناة " دي إم سي " فقرة في حلقة اليوم لإعطاء مساعدة مالية لبائع النعناع.

التقي الاعلامي أيمن مصطفي من برنامج حياة كريمة، المذاع على فضائيةdmc، بائع نعناع الذي يبلغ من العمر ٥٥ عاما، ولديه ولدين قد توفوا ولديه ولد يعاني من الإعاقة، وبنتين متزوجتين.



قال للاعلامي أيمن مصطفي أنه يعمل ببيع النعناع منذ ١٥ عاما، قائلا:" أهالينا خلفوا وعرفونا اننا لازم نشقي".

وأستكمل بائع النعناع :"انا راضي وفرحان طالما تعبان وشقيان في الفلوس اللي بتجيلي".

وأكمل :"طول منتا بتسعي في سبيل الله ربنا بيديك الصحة وبيقويك، انا لما بكسب في اليوم ١٠ جنيه ببقي مبسوط وفرحان بيها، وببقي نايم راضي وفرحان ومبسوط، وباكل وبشرب".

وأكمل:" أي واحد ماشي شمال ربنا مبيسهلوش، والحاجه مش بتبوظ مني طالما ماشي بما يرضي الله والعجله دي بقالها ٣٠ سنة معايا".

وفاجأ الاعلامي أيمن مصطفي بائع النعناع بمنحه ٥٠٠ جنيه من برنامج “حياة كريمة”.