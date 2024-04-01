الأضخم منذ 7 أكتوبر.. صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقترب من الموافقة على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل.

وقالت الشبكة الإخبارية إن إدارة بايدن تقترب من الموافقة على بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز (إف-15) لإسرائيل في صفقة تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار".

ووصفت "سي إن إن" الصفقة بأنها أكبر مبيعات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت تقريرا الجمعة 29 مارس المنصرم، كشفت فيه أن الولايات المتحدة سمحت في الأيام الأخيرة بنقل قنابل وطائرات مقاتلة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى في الوقت الذي تعرب فيه علنًا عن مخاوفها بشأن هجوم عسكري متوقع في رفح.

وأشارت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية، إلى أن حزمة الأسلحة الجديدة تشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة من طراز MK-82تزن 500 رطل، بالإضافة إلى 25 طائرة من طراز F-35 تمت الموافقة عليها مبدئيًا من قبل الكونجرس.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، وتقوم الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخائر إلى إسرائيل في إطار قتالها ضد حماس في غزة، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات العربية الأمريكية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، ودعوا إلى الاستفادة من المساعدات العسكرية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست: "لقد واصلنا دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".