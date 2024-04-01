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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: حرب إسرائيل على غزة تهدف للقضاء على مجتمع بأكمله وتمزيق نسيجه

صمود الشعب الفلسطيني
صمود الشعب الفلسطيني

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دعمها للشعب الفلسطيني من أجل الوصول الى أهدافه النبيلة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال والجدي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على قطاع غزة ووقف الاعتداء على المقدسات الدينية التي تهدف من خلالها إلى تهويد القدس.

وأضافت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، أنه في 30 مارس عام 1976، قامت القوات الإسرائيلية بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي عرابة وسخنين ودير حنا وغيرها من القرى العربية لتخصيصها للمستوطنات الإسرائيلية، وذلك في سياق تهويد الجليل وباقي الأراضي الفلسطينية، ومنذ تلك الأحداث وحتى الان تستمر القوات الإسرائيلية والاحتلال في مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وأوضحت الجامعة العربية أن أكبر مثال لهذه الانتهاكات هو العدوان الغاشم على قطاع غزة، عبر حرب الإبادة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والتي تخلف يومياً المزيد من الشهداء والإصابات والمفقودين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتعمق جراح النزوح المتواصل بحثاً عن مكان آمن لا يتوفر في قطاع غزة، بشكل يترافق مع توسيع مجالات المجاعة والتجويع والتعطيش وانتشار سوء التغذية وقلة الأمن الغذائي وغياب الأدوية والعلاجات خاصة في شمال قطاع غزة، هذه الحرب التي تهدف إسرائيل (القوة القائمة على الاحتلال) من خلالها الى القضاء على مجتمع بأكمله وتمزيق نسيجه، وتدمير إمكانية الحياة فيه لوقتٍ طويل قادم.

وركزت الجامعة العربية على أن إحياء يوم الأرض له قيمة أساسية ومهمة، لأنه يذكر بأن الصراع مع الاحتلال ليس صراعاً دينياً فهو صراع على الأرض، فأصحاب الأرض يتم تهجيرهم وطردهم، وتأتي هذه الذكرى لتؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وتصميمه على تحقيق أهدافه وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة والحفاظ على هويته.

وأوضحت الجامعة العربية أنه بهذه الذكرى تحيّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صمود الشعب الفلسطيني وما يقدمه من تضحيات جسام من خلال ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل أرضه وإصراره على إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما تستنكر السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

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