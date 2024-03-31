إدارة بايدن الأكثر تعاونا مع إسرائيل .. صحفي يوضح

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن سوابق الإدارات الأمريكية مع الحكومات الإسرائيلية المختلفة في مسألة الضغط أثارتها صحيفة الجارديان البريطانية قبل شهر واستعرضت تاريخ أكثر من جهد أمريكي تم في هذا السياق عبر العهود المختلفة، ولكن كانت كلفة الضغط الأمريكي الذي مارسه أيا من رؤساء الأمريكيين السابقين كانت باهظة على مستقبله السياسي بشكل أو بآخر.

أضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الصحيفة دللت على ما حدث مع جورج بوش الأب في كونه ضغطا على إحدى الحكومات الإسرائيلية ودفع ثمن ذلك بعدم تكرار انتخابه للرئاسة الأمريكية.

لفت أنها دللت على ضغط آخر ربما كان أكثر قوة قام بها الرئيس ريجان على رئيس الوزراء مناحم بيجن في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي لإيقاف القصف الإسرائيلي المتواصل على بيروت خلال الحصار الشهير الذي دمرت فيه إسرائيل المدينة.

الإدارات الأمريكية

وأشار إلى أن كل الإدارات الأمريكية تملك القدرة على الضغط على أي حكومة إسرائيلية، لكن عندما نقف أمام إدارة "بايدن" هناك علامات استفهام كثيرة، هذه الإدارة رغم ما تمارسه من ضغوط وما يبدو للرأي العام العربي والعالمي من علاقة خشنة بين بايدن ونتنياهو إلا أنها في ذات الوقت هي أكثر الإدارات الأمريكية تعاونا مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر وبذلت الإدارة الأمريكية الحالية جهدا كبيرا على دعم إسرائيل في كل المستويات.

https://www.youtube.com/watch?v=zfCH0SMt6Vo&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9