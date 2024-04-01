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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يطالب الولايات المتحدة بمنع إسرائيل من اجتياح رفح

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الاثنين ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

شدد الرئيس الفلسطيني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة، بما فيه منطقة شمال غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

طالب عباس، وزير الخارجية الأمريكي بمنع أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح، محذرا من عواقب ذلك في حال حدوثه، خاصة على المدنيين الأبرياء، وجدد التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشار أبو مازن إلى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها. 

ونوه الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة تدخل واشنطن لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضمًا صامتًا ومخططًا له من المستوطنين وجيش الاحتلال، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومزيد من الضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وفتح جميع الحواجز في الضفة، وسيطرة دولة فلسطين على معابرها الدولية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي، الرئيس الفلسطيني بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للعمل معها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها. 

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستقوم بالضغط من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة وإدخال المساعدات، والعمل من أجل حل سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، بالتعاون مع فلسطين والأطراف العربية.

الرئيس الفلسطيني منع اجتياح رفح الشعب الفلسطيني قطاع غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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