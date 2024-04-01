أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عودة محمود عبد المنعم “كهربا” من العُمرة؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني.. كهربا يعود من العمرة ويشارك في المران الجماعي.. انتظام سام أبو علي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية".

ويعتزم مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تحديد التشكيل الأساسي لفريقه في المواجهة المنتظرة ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.

قائمة غيابات الأهلي

حراس المرمى: محمد الشناوي ومحمود الزنفلي.

المدافعون: ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

لاعبو الوسط والهجوم: إمام عاشور، أليو ديانج، وسام أبو علي، كريم نيدفيد.

أسباب الغيابات

الإصابة: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، أليو ديانج، وسام أبو علي، كريم نيدفيد.

عدم القيد في القائمة الأفريقية: محمود الزنفلي، عمر كمال عبد الواحد.