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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الليلة الوترية الثانية.. لعلها ليلة القدر

دعاء الليلة الوترية
دعاء الليلة الوترية الثانية

يستحب للمسلم أن يردد حاليا دعاء الليلة الوترية الثانية، والتي توافق ليلة الثالث والعشرين من رمضان 2024، ضمن العشر الأواخر من رمضان.

ونرصد في هذا التقرير دعاء الليلة الوترية الثانية، في إطار الخدمات الدينية للمسلمين في شهر رمضان.

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دعاء الليلة الوترية الثانية

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم اكتبنا من رفقاء النبي في الجنة.

اللهم املأ قلبي نورا ورضا وإيمانا وتسليما.

اللهم ارزقني التقوى في القول والعمل.

اللهم اجعلني سببا لإحياء الإحسان في أمة محمد.

اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى واكتبني من عبادك المتقين والمحسنين.

اللهم ارزقني رزقا حلال واجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.

اللهم ارزق أهلي التوفيق في الحياة وبارك لي فيهم ولا تريني فيهم مكروها.

اللهم حقق لي ما أتمناه أنا وجميع المسلمين.

دعاء العشر الأواخر

-اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
- أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ يارب بابك لا يُسد وسائلك لا يُرد ومحبك لا يُصد من آتاك مغلوباً نصرته ومن آتاك ذليلاً عززته ومن آتاك فقيرآ اغنيته ومن آتاك ضالآ هديته ومن آتاك نادِماً قبلته ومن آتاك مُحبآ قربته فلك الحمد انك انت الله رب العالمين ،اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.
-اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. 
-اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، قَوِيَ عَلَيْهِ بَدَنِي بِعَافِيَتِكَ، وَنَالَتْهُ قُدْرَتِي بِنِعْمَتِكَ، وَانْبَسَطَتْ إِلَيْهِ يَدِيِ بِسَعَةِ رِزْقِكَ.
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، احْتَجَبْتُ بِهِ عَنِ النَّاسِ بِسِتْرِكَ، وَاتَّكَلْتُ فِيِه عِنْدَ خَوْفِي مِنْكَ عَلَى أَمَانِكَ، وَوَثِقْتُ مِنْ سَطْوَتِكَ عَلَيَّ بِحِلْمِكَ، وَعَوَّلْتُ فِيِه عَلَى كَرَمِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ عَفْوِكَ. اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ، وَإِلَى مَلاَئِكَتِكَ، وَإِلَى رُسُلِكَ، وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ، وَيُحِبُّ مَلاَئِكَتِكَ، وَيُحِبُّ رُسُلَكَ، وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.
-اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ الّذِي عَاهَدَكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَمِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.
-اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ كَلاَمِنا مِنَ الدُّنْيا لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله مُحمد رسول الله.

موعد الليالي الوترية رمضان 2024

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال: متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟ والتي يهتم بها المسلمون لمعرفة موعد ليلة القدر من كل عام في شهر رمضان المبارك.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن موعد الليالي الوترية رمضان 2024،  في العشر الأواخر من رمضان المبارك 1445هـ على النحو التالي:
•       ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنتهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م
•       ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م
•       ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م
•       ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م
•       ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م

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