البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي بشأن رفح اليوم

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقدا اجتماعًا افتراضيًا مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، وناقشا- لمدة ساعتين- مسألة العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن الاجتماع شهد اتفاق الجانبيان على أن إسرائيل والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك يتمثل في هزيمة حماس في رفح.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الجانب الأمريكي أكد خلال اللقاء الافتراضي، قلقه بشأن مسارات العمل التي تدرسها إسرائيل بشأن رفح.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي وافق على دراسة المخاوف الأمريكية وعقد اجتماعات متابعة حول الموضوع بين الطرفين.

وأعلن البيت الأبيض في بيانه، أنه سيتم عقد اجتماع ثانٍ، وجها لوجه، الأسبوع المقبل.

وأفاد موقع أكسيوس، في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعًا افتراضيًا اليوم الإثنين لمناقشة مقترحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن البديلة للاجتياح العسكري الإسرائيلي لـ رفح.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لأكسيوس، إن عقد اجتماع افتراضي، هو وسيلة لنتنياهو "لحفظ ماء الوجه" وإجراء نقاش مع البيت الأبيض حول رفح، دون إرسال وفد إلى واشنطن، لافتين إلى أن الاجتماع سيعقد عبر مكالمة فيديو جماعية آمنة.

وقاد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الجانب الأمريكي في الاجتماع، والذي شارك فيه ممثلون عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالات المخابرات الأمريكية.

كما قاد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي لنتنياهو تساحي هنجبي، المحادثات من الجانب الإسرائيلي، بمشاركة كبار مسؤولي الدفاع والمخابرات الإسرائيليين.