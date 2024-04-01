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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: ممثلون عن إسرائيل والولايات المتحدة يناقشون قضية رفح اليوم

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، إن ممثلون عن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيناقشون قضية اجتياح رفح في محادثة عبر الإنترنت اليوم.

ووفقًا لمسئول أمريكي تحدث لوكالة رويترز للأنباء، يأتي الاجتماع الافتراضي بعد أن أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء رحلة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع الماضي، بعد تجنب الأميركيين استخدام الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

و قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن التوغل الوشيك في عملية رفح لم يتأخر بسبب رمضان أو الضغط الأمريكي أو "أي تردد".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو؛ في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول التأخير في عملية رفح، إنه: "يتطلب الأمر استعدادات معينة"، زاعما أن إسرائيل تتعامل مع الاستعدادات الإنسانية.

وتابع: "لن يستغرق الأمر الكثير من الوقت.. لا شيء سيوقفنا، ولا حتى الضغط الأمريكي".

وقال نتنياهو إنه أخبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن،  أنه يقدر الدعم، "لكنني لم أقدر القرار في مجلس الأمن. ظننت أنه قرار مؤسف ولهذا السبب اعتقدت أنه كان علي إرسال رسالة واضحة بشأن هذه المسألة".

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