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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض عيار 21

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم في مصر انخفضت بشكل ملحوظ، حيث هبطت جميع أعيرة الذهب اليوم في مصر وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3055 جنيها للبيع و3075 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 مستوى بيع 3055 شراء 3075.

سعر الذهب عيار 24 اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم مستوى بيع 3491 جنيه شراء 3514 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,491 شراء 3,514
عيار 22بيع 3,200 شراء 3,221
عيار 21بيع 3,055 شراء 3,075
عيار 18بيع 2,619 شراء 2,636
عيار 14بيع 2,037 شراء 2,050
عيار 12بيع 1,746 شراء 1,757
الاونصةبيع 108,583 شراء 109,294
الجنيه الذهببيع 24,440 شراء 24,600
الكيلوبيع 3,491,429 شراء 3,514,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب عالميا

شهد سعر أونصة الذهب العالمي انطلاقة كبيرة خلال شهر مارس الذي شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب، وسط تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذ الآمن ليتزايد الاقبال على الذهب بشكل كبير دفع السعر إلى مستويات قياسية.

افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات شهر أبريل اليوم الاثنين بتسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2265 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 1% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2254 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الذهب الفوري خلال شهر مارس بنسبة 9.2% ليربح 189 دولار ويغلق عند المستوى 2233 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2236 دولار للأونصة، ليحقق بذلك أعلى أداء شهري منذ يوليو 2020.

كان هناك صعود قوي في أداء الذهب خلال شهر مارس واتضح هذا من الارتفاع القوي والمستمر بدون تصحيح سلبي يذكر، خلال الشهر الماضي أغلق الذهب 6 جلسات فقط على انخفاض بينما في المقابل سجل أكثر من قمة سعرية تاريخية خلال الشهر. وخلال الربع الأول من العام ارتفع الذهب بنسبة 8.3% بعد ارتفاع آخر بنسبة 11.6% خلال الربع الرابع من العام الماضي.

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