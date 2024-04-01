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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام زكريا يكشف لماذا تثير الدراما التاريخية دائمًا الجدل

الكاتب و الناقد الفني
الكاتب و الناقد الفني عصام زكريا،

قال الكاتب و الناقد الفني عصام زكريا، إن الدراما التاريخية دائمًا ما تثير الجدل، حيث أنها تقارن بما حدث في الماضي، ومن الصعب معرفته مرجعيًا بسبب انتشار القصص الكثيرة على فترة ما أو شخصية العمل الدرامي.


وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما يتم تحويل الشخصيات أو الوقائع التاريخية إلى دراما، تتحول لشيء مختلف تماما، لأنه من الصعب تناول التاريخ بشكل مجرد.

وأشار، أن كتب التاريخ التي درسناها لم تهتم بتفاصيل الشخصيات، بالإضافة إلى دوافع الشخصية التاريخية، وبالتالي على كاتب الدراما أن يختلق كل هذا ويصنع دراما تتضمن صراع الأفكار والحضارات، وتجسيده في صورة شخصيات درامية، وعلاقات إنسانية بكل أنواعها.
ونوه، أن المادة التاريخية تتحول لشيء مختلف لهذا السبب، مؤكدًا أن كاتب الدراما التاريخية أمامه عشرات المراجع لأخذ الدراما والاحداث منها، وبالتالي يتم الإنتقاء بعناية من اجل إخراج دراما جيدة، وفقًا لقواعد كتابة الدراما.
تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الكاتب و الناقد الفني عصام زكريا الناقد الفني عصام زكريا الدراما التاريخية محمد الباز الوقائع التاريخية

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