25 طائرة F-15.. رويترز تكشف تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

كشفت وكالة رويترز الإخبارية اليوم الاثنين عن تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية التي تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن، الموافقة عليها وإرسالها إلى إسرائيل وتصل قيمتها إلى 18 مليار دولار، وهي الصفقة الأضخم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت ستمضي قدماً في حزمة كبيرة من عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 18 مليار دولار، والتي ستشمل عشرات الطائرات والذخائر من طراز F-15.

وقال أحد المصادر إن بيع 25 طائرة من طراز F-15من بوينج إلى إسرائيل كان قيد المراجعة منذ أن تلقت الولايات المتحدة الطلب الرسمي في يناير 2023.

وأضاف المصدر الثاني أن تسريع تسليم الطائرات كان من بين أهم طلبات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي وأجرى محادثات مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت تقريرا الجمعة 29 مارس المنصرم، كشفت فيه أن الولايات المتحدة سمحت في الأيام الأخيرة بنقل قنابل وطائرات مقاتلة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى في الوقت الذي تعرب فيه علنًا عن مخاوفها بشأن هجوم عسكري متوقع في رفح.

وأشارت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية، إلى أن حزمة الأسلحة الجديدة تشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة من طراز MK-82تزن 500 رطل، بالإضافة إلى 25 طائرة من طراز F-35تمت الموافقة عليها مبدئيًا من قبل الكونجرس.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، وتقوم الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخائر إلى إسرائيل في إطار قتالها ضد حماس في غزة، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات العربية الأمريكية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، ودعوا إلى الاستفادة من المساعدات العسكرية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست: "لقد واصلنا دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".